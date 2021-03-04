Апелляционный суд Киева отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга бывшего добровольца «Правого сектора», который воевал на Донбассе на стороне украинских военных.

Об этом сообщается в Facebook адвоката Ленга Дмитрия Моргуна, пишет Украинская правда.

Адвокат сообщил, что 2 марта было опубликовано решение апелляционной инстанции, которая отменила решение об экстрадиции Ленга в США по экстрадиционному запросу.

Американское издание The New York Times пишет, что Лэнг ветеран армии и уроженец северной Каролины был обвинен в США в двойном убийстве.

История Ленга привлекла внимание прессы и общественности из-за участия иностранца в военных действиях на Донбассе. В частности, звучали мнения о том, что не стоит американцу воевать в иностранных вооруженных формированиях и еще и националистических и принимать участие в горячих конфликтах.

В то же время, в NYT отмечают, что в Украине националистические группы, такие как «Правый сектор», воюют на стороне власти против сепаратистов, которых поддерживает Россия, поэтому любое предположение, что эти организации «экстремистские» может сыграть на руку пропагандистам Кремля.

Отмечается, что сторонники РФ пытаются заклеймить войну в Украине и подать ее как борьбу русскоязычных с «неофашистской» властью Киева.

Однако, на ультраправые партии в Украине приходится крошечная доля голосов избирателей.

Таким образом, апелляционный суд Киева согласился с доводами адвоката Ленга о том, что американец, несмотря на обвинения в убийстве, столкнулся с судебным преследованием в Штатах за его военную службу в Украине. Суд в Украине решил, что Лэнг имеет право просить об убежище в Украине.

По словам адвоката, несмотря на решение суда Ленга все равно могут депортировать в США, если его ходатайство об убежище отклонят.

Сам Лэнг уверяет, что не имеет никаких «ультраправых» взглядов и не является «нацистом». Он сказал, что вылетел из рядов армии США, так как отсутствовал без разрешения.

Ленг попал в Украину в 2015 году. Он рассказал, что когда прибыл на восток Украины «кто-то вручил ему винтовку прямо на вокзале», а на утро его отправили на фронт.

В материалах дела говорится, что Лэнг в 2016 году писал своему другу военному, которому давал наставления, что его могут «попросить убить определенных людей, которые попали в дурную славу определенных групп».

Впоследствии в 2018 году, когда он вернулся в США, по версии прокуратуры, он вместе со своим коллегой убил пару, чтобы забрать их деньги для путешествия на юг Америки, чтобы присоединиться к военизированной группировке, которая боролось против власти Венесуэлы.

Его сообщника арестовали, а Ленг вернулся в Украину. Ни он, ни его сообщник вины не признают. Американец имеет в Украине девушку и ребенка.

Отмечается, что судебный процесс в Украине осветил еще одну проблему. В частности, американцы, которые так или иначе участвуют в военных конфликтах на стороне союзников США могут стать мишенью для преследования в родной стране.

Напомним, ранее судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье обвиняемого.