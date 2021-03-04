В компании Google заявляют о внедрении новых технологий, которые защищают конфиденциальность пользователей и позволяют таргетировать рекламу без сбора информации о них.

Об этом сообщает издание DW, которое цитирует директора Google по управлению продуктами Дэвида Темкина.

– Мы прямо заявляем, что после того, как сторонние файлы cookie будут постепенно удалены, мы не будем создавать альтернативные идентификаторы для отслеживания пользователей, когда они просматривают веб-страницы, и не использовать их в наших продуктах, - сказал Темкин.

Американская компания Google в среду, 3 марта, заявила о намерении отказаться от слежения за индивидуальной активностью пользователей. Вместо этого интернет-гигант будет внедрять новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей и позволяющие таргетировать рекламу без сбора информации о них.

В частности, компания задействует технологию Federated Learning of Cohorts (FLoC), использование которой позволяет получить не менее эффективные результаты, чем в случае, когда применяется персонализированная реклама на основе идентификаторов пользователей.

Технология FLoC использует алгоритмы машинного обучения для анализа поведения пользователей в интернете. При этом осуществляется идентификация отдельных пользователей, а происходит их разделение на группы. Такой подход помогает получить данные о более широкую аудиторию, не нарушая конфиденциальность отдельных пользователей.

Ранее председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix.