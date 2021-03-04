В Украине планируют запустить защищенную правительственную мобильную связь, для чего используют смартфоны со специально разработанной операционной системой.

Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью агентству Интерфакс-Украина.

– Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственной связи, заменить старые «желтые» телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой, - рассказал он.

По словам Михаила Федорова, эта связь будет выполнять роль правительственной.

– Планируем, что в конце этого года появятся первые такие смартфоны, - уточнил министр.

Также глава Минцифры отметил, что подобные решения уже работают в ряде стран.

– Есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. Каждый бренд имеет свои кейсы, которые они приводят в пример, - добавил Михаил Федоров.

В то же время министр не ответил на вопрос о том, как будет организована такая разработка — через тендер или договоренность с определенной компанией, объяснив, что этим занимается Госслужба специальной связи и защиты информации.

Напомним, с 1 марта 2021 года украинские граждане смогут встать в электронную очередь на получение прививки через приложение «Дія».