Австрийский регион, который стал кластером южноафриканского штамма коронавируса, предложит вакцинацию всему взрослому населению, независимо от приоритетных групп.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Европейский союз отправит 100 тысяч дополнительных доз вакцин Pfizer-BioNTech в австрийский район Швац, регион Тироль, из-за распространения там южноафриканского штамма, который может стать серьезным препятствием в борьбе Европы с пандемией как потому, что он более заразен.

– Мы получим 100 тысяч дополнительных доз (от Pfizer-BioNTech) от ЕС для борьбы с распространением в районе Швац, - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц, добавив, что этот регион является «одним из крупнейших кластеров южноафриканского штамма в Европе».

Комиссия международных ученых, направленная ЕС, будет сопровождать кампанию вакцинации в Шваце, чтобы оценить ее эффективность в устранении очень заразного штамма.

– Наша цель - заблокировать этот большой кластер и продвинуться к нулю заражения, насколько это возможно, - сказал Курц, добавив, что он хотел бы «искоренить этот вариант».

Каждому взрослому жителю района с общей численностью населения около 80 000 человек будет предложена вакцина, начиная примерно с 10 марта, в то время как район будет по-прежнему находиться на карантине, и только тем, у кого тест на Covid-19 будет отрицательным, будет разрешено покинуть его.

Число активных случаев заболевания снизилось с более чем 200 несколько недель назад до менее 100, в основном из-за карантина и массового тестирования.

По неофициальным данным, штамм появился в регионе из-за группы мужчин, съездивших в Южную Африку на ежегодный отдых.

Напомним, в Украине уже официально подтвердили два случая так называемого британского штамма коронавируса.