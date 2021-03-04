Регулятор лекарственных средств Евросоюза объявил о рассмотрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», что рассматривается как проявление доверия к препарату, который могут принять на территории стран блока после того, как его самостоятельно одобрила Венгрия.

Словакия уже заказала первую поставку, а премьер-министр Чехии выразил надежду, что разработкой воспользуется его страна, пишет TheБабель.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что рассмотрит данные действующих исследований российской вакцины, пока не найдет достаточно доказательств ее безопасности и эффективности для выдачи разрешения на продажу в странах Союза.

Отмечается, что режим «быстрого просмотра», который применили для исследований «Спутник V», нацелен на ускорение ее одобрения, поскольку исследователям разрешено пересылать данные исследований в режиме реального времени до того, как будут готовы конечные результаты.

— Хотя Европейское агентство по лекарственным средствам не может предсказать общих сроков, оно может потратить меньше времени, чем обычно, чтобы оценить возможную заявку, поскольку работа была выполнена во время «быстрого просмотра, - говорится в заявлении.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитрев, который продвигает вакцину за рубежом, приветствовал решение европейского регулятора, поскольку это важный момент, чтобы доказать качество разработки.

— «Спутник V» может послужить мостом между Россией и Европой, но ее рассмотрение не должно застрять в политике, - сказал он.

Эффективность российской вакцины была поставлена под сомнение со стороны некоторых западных ученых после того как Россия одобрила ее в августе 2020 — еще до завершения испытаний. Однако с тех пор скепсис рассеялся, поскольку ученые подтвердили более чем 92% эффективности в борьбе с коронавирусом, учитывая данные научной работы, опубликованной в этом году.

Вакцина создана на основе двух ослабленных вирусов простуды, которые передают иммунной системе белок, необходимый для создания необходимых антител. Курс прививки «Спутник V» состоит из двух доз.

Дмитрев заявил, что Россия с июня сможет изготовить до 50 млн полных курсов вакцины для европейцев, если Европейское агентство по лекарственным средствам одобрит ее в этом месяце. При этом он не уточнил, какие страны хотят сделать закупку.

Напомним, что в Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от COVID-19 получили 9568 человек. За прошедшие сутки вакцинировались 2680 человек.