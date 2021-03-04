В Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от COVID-19 получили 9568 человек. За прошедшие сутки вакцинировались 2680 человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки больше всего прививок было сделано в Днепропетровской (350) области. За все время вакцинации — в Донецкой области (840).
За прошедшие сутки вакцинировались по областям:
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.
В Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от COVID-19 получили 9568 человек. За прошедшие сутки вакцинировались 2680 человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
За прошедшие сутки больше всего прививок было сделано в Днепропетровской (350) области. За все время вакцинации — в Донецкой области (840).
За прошедшие сутки вакцинировались по областям:
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.