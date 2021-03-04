В Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от COVID-19 получили 9568 человек. За прошедшие сутки вакцинировались 2680 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки больше всего прививок было сделано в Днепропетровской (350) области. За все время вакцинации — в Донецкой области (840).

За прошедшие сутки вакцинировались по областям:

Винницкая область — 60 человек;

Волынская область — 90 человек;

Днепропетровская область — 350 человек;

Донецкая область — 220 человек;

Житомирская область — 50 человек;

Закарпатская область — 30 человек;

Запорожская область — 50 человек;

Ивано-Франковская область — 54 человек;

Киевская область — 310 человек;

Кировоградская область — 80 человек;

Луганская область — 80 человек;

Львовская область — 60 человек;

Киев — 90 человек;

Николаевская область — 120 человек;

Одесская область — 100 человек;

Полтавская область — 70 человек;

Ровенская область — 200 человек;

Сумская область — 40 человек;

Тернопольская область — 228 человек;

Харьковская область — 60 человек;

Херсонская область — 50 человек;

Хмельницкая область — 88 человек;

Черкасская область — 60 человек;

Черновицкая область — 40 человек;

Черниговская область — 100 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 марта в Украине зафиксировали 10 057 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Житомирской и Винницкой областях.