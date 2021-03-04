Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал прививку от коронавируса индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ему сделали прививку в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска в четверг, 4 марта.

— Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду прививаться — надо. Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни, - написал Руслан Марцинкив.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса вместе с военными из передовой.