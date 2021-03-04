Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал прививку от коронавируса индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ему сделали прививку в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска в четверг, 4 марта.
— Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду прививаться — надо. Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни, - написал Руслан Марцинкив.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса вместе с военными из передовой.
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал прививку от коронавируса индийской вакцины AstraZeneca (Covishield).
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ему сделали прививку в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска в четверг, 4 марта.
— Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду прививаться — надо. Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни, - написал Руслан Марцинкив.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса вместе с военными из передовой.