В четверг, 4 марта, В Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Лягина легковой автомобиль «Chevrolet» врезался в троллейбус.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Водитель «Chevrolet», который направлялся в сторону улицы Потемкинской, не пропустил троллейбус, двигавшийся по улице Большой Морской в направлении улицы Пушкинской.
В результате аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.
Напомним, ранее в Николаеве на пересечении улиц Никольской и Шнеерсона столкнулись инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.
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В четверг, 4 марта, В Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Лягина легковой автомобиль «Chevrolet» врезался в троллейбус.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Водитель «Chevrolet», который направлялся в сторону улицы Потемкинской, не пропустил троллейбус, двигавшийся по улице Большой Морской в направлении улицы Пушкинской.
В результате аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.
Напомним, ранее в Николаеве на пересечении улиц Никольской и Шнеерсона столкнулись инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.