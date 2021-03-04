В четверг, 4 марта, В Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Лягина легковой автомобиль «Chevrolet» врезался в троллейбус.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Водитель «Chevrolet», который направлялся в сторону улицы Потемкинской, не пропустил троллейбус, двигавшийся по улице Большой Морской в направлении улицы Пушкинской.

В результате аварии никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

Напомним, ранее в Николаеве на пересечении улиц Никольской и Шнеерсона столкнулись инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.