|Скорость ветра:
|9.5 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|-8 C°
|Скорость ветра:
|7.3 м/с
|Восход солнца:
|07:15
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|-10 C°
Сегодня, 12 февраля, в Николаеве на пересечении улиц Никольской и Шнеерсона столкнулись инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Отмечается, что Volkswagen Transporter ехал по улице Никольской в направление Московской, однако на перекрестке он столкнулся с Volkswagen Passat, ехавшим по улице Шнеерсона, который его не пропустил. В результате ДТП легковушка выехала за пределы проезжей части, а инкассаторский автомобиль развернуло. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
В аварии пострадал водитель инкассаторского авто. Пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии ничего не известно.
Напомним, из-за гололеда на дорогах Николаевской области произошло больше тридцати дорожно-транспортных происшествий.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Сегодня, 12 февраля, в Николаеве на пересечении улиц Никольской и Шнеерсона столкнулись инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Отмечается, что Volkswagen Transporter ехал по улице Никольской в направление Московской, однако на перекрестке он столкнулся с Volkswagen Passat, ехавшим по улице Шнеерсона, который его не пропустил. В результате ДТП легковушка выехала за пределы проезжей части, а инкассаторский автомобиль развернуло. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.
В аварии пострадал водитель инкассаторского авто. Пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии ничего не известно.
Напомним, из-за гололеда на дорогах Николаевской области произошло больше тридцати дорожно-транспортных происшествий.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий