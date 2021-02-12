Сегодня, 12 февраля, в Николаеве на пересечении улиц Никольской и Шнеерсона столкнулись инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter и Volkswagen Passat.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отмечается, что Volkswagen Transporter ехал по улице Никольской в направление Московской, однако на перекрестке он столкнулся с Volkswagen Passat, ехавшим по улице Шнеерсона, который его не пропустил. В результате ДТП легковушка выехала за пределы проезжей части, а инкассаторский автомобиль развернуло. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

В аварии пострадал водитель инкассаторского авто. Пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии ничего не известно.

Напомним, из-за гололеда на дорогах Николаевской области произошло больше тридцати дорожно-транспортных происшествий.