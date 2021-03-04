Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что их политсила требует вынести вопрос вакцинации от коронавируса на рассмотрение внеочередного заседания СНБО.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Петр Порошенко считает, что по нынешним темпам вакцинация в Украине растянется на годы, тогда как в Европе она будет завершена уже в середине 2021 года. В срыве вакцинации он обвиняет президента Украины Владимира Зеленского.
— Это — персональная ответственность Зеленского. Еще летом прошлого года он упустил возможность присоединиться к инициативе Евросоюза по сбору средств на разработку вакцины, о которой его предупреждал МИД. Вместо того, чтобы сделать вполне посильный вклад и гарантировать Украине место в начале или в середине очереди, а не в хвосте, он направил антикоотводные деньги на так называемое «Великое воровство», - заявил пятый президент.
Кроме того, «Евросолидарность» требует создания парламентской Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержке вагнеровцев.
— Президент должен дать указание «Слугам» немедленно подать кандидатуры в эту комиссию. Чтобы не возникало подозрение, что он покрывает кого-то из своего близкого окружения, или, не дай Бог, и самого себя. А я готов давать показания этой комиссии, - добавил Петр Порошенко.
Кроме того, в партии выступили против лишения охраны бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбы, а также требуют принятия законопроектов о коллаборационизме и противодействии российской пропаганде.
Порошенко подчеркнул, что партия поддерживает введение санкции СНБО в отношении Виктора Медведчука, однако считают, что Офис Президента ведет «грязную кампанию» против политсилы.
— Складывается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на «Евросолидарность» и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях, - отметил Петр Порошенко.
Напоследок в «Евросолидарности» выступают за то, чтобы «найти адекватный ответ и на стремительное ухудшение ситуации на Донбассе».
Напомним, что экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.
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Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что их политсила требует вынести вопрос вакцинации от коронавируса на рассмотрение внеочередного заседания СНБО.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Петр Порошенко считает, что по нынешним темпам вакцинация в Украине растянется на годы, тогда как в Европе она будет завершена уже в середине 2021 года. В срыве вакцинации он обвиняет президента Украины Владимира Зеленского.
— Это — персональная ответственность Зеленского. Еще летом прошлого года он упустил возможность присоединиться к инициативе Евросоюза по сбору средств на разработку вакцины, о которой его предупреждал МИД. Вместо того, чтобы сделать вполне посильный вклад и гарантировать Украине место в начале или в середине очереди, а не в хвосте, он направил антикоотводные деньги на так называемое «Великое воровство», - заявил пятый президент.
Кроме того, «Евросолидарность» требует создания парламентской Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержке вагнеровцев.
— Президент должен дать указание «Слугам» немедленно подать кандидатуры в эту комиссию. Чтобы не возникало подозрение, что он покрывает кого-то из своего близкого окружения, или, не дай Бог, и самого себя. А я готов давать показания этой комиссии, - добавил Петр Порошенко.
Кроме того, в партии выступили против лишения охраны бывшего руководителя Главного управления разведки Василия Бурбы, а также требуют принятия законопроектов о коллаборационизме и противодействии российской пропаганде.
Порошенко подчеркнул, что партия поддерживает введение санкции СНБО в отношении Виктора Медведчука, однако считают, что Офис Президента ведет «грязную кампанию» против политсилы.
— Складывается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на «Евросолидарность» и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях, - отметил Петр Порошенко.
Напоследок в «Евросолидарности» выступают за то, чтобы «найти адекватный ответ и на стремительное ухудшение ситуации на Донбассе».
Напомним, что экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.