Экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.

Об этом сказал 1 марта во время заседания Согласительного совета депутатских фракций, передают НикВести.

По его словам, на Прикарпатье бушует новый штамм коронавируса, который попал в регион из-за того, что в карантин работал горнолыжный курорт Буковель.

— Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии и защиты людей. Общеизвестная причина, почему это произошло, потому что большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем, в том числе и на Прикарпатье, новый штамм. И этот новый штамм распространился из-за незакрытого Буковеля. Потому что никто не нажрется и не отдохнет. И до сих пор сейчас Буковель работает, а его собственники набивают карманы, — сказал Петр Порошенко.

Экс-президент добавил, что в «ковидных» больницах Прикарпатья, которые он посетил, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом, и процесс подведения кислорода приостановился. Он также отметил, что в большинстве стран, где своевременно началась вакцинация, темпы распространения болезни заметно снизились. При этом, в Украине, по его словам, врачи массово отказываются вакцинироваться.

— На мои вопросы, почему же отказываются вакцинироваться... я прошу прощения за мое непарламентское высказывание, которое прозвучало из уст врача, который находился в отчаянии: «Бо гівно привезли». И на сегодняшний день никто не знает — это привезли из-за коррупции или из-за профнепригодности. Действительно, я услышал, что у нас обеспечение вакцинами — это соревнования, когда каждая страна сама за себя. Так вот у нас президент Зеленский проиграл это соревнование в Европе, и Украина заняла, благодаря ему, последнее место, — отметил народный депутат.

Петр Порошенко добавил, что в Резолюции Европарламента призвали Украину преодолеть коррупцию в Минздраве, в частности при покупке медоборудования и вакцин. Именно из-за коррупции, по словам экс-президента, такая ситуация сложилась.

Отметим, что хоть вакцина Covishield в Украине и одобрена, в Индии она пока еще не прошла последний этап испытаний. Также данный препарат является лицензированной копией оксфордской вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca).

Также сообщалось, что в 11:10 в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку.

Напомним, что первой партии индийской вакцины Covishield, которая прибыла в Николаевскую область, хватит на 6150 человек. Когда прибудет следующая партия — пока неизвестно.