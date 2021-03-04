Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко требует возобновить работу фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в селах Еланецкого района.

Об этом депутат заявила во время заседания комиссии областного совета по вопросам социальной политики 2 марта, - пишут НикВести.

Депутат обратилась к своим коллегам с просьбой рассмотреть на следующем заседании ее обращение по поводу ситуации с медицинским обслуживанием жителей сел Еланецкого района.

— В результате медицинских реформ, 3 года назад были закрыты больше 10 ФАПов. На сегодняшний день помещения есть, люди где-то есть, а где-то нет. Но если бы были выделены деньги на содержание, на зарплату этих людей — можно было бы спокойно восстановить работу этих ФАПов, - отметила Татьяна Демченко во время заседания комиссии облсовета по вопросам социальной политики.

Татьяна Демченко предложила пригласить на заседание комиссии облсовета, где будет рассматриваться этот вопрос, руководство ОТГ, профильной комиссии сельсовета, руководителя Центра первичной медико-санитарной помощи.

— Очень обидно, что при наличии всего и вся, к сожалению, люди не могут получить медицинскую помощь в селе. Это при том, что Еланецкий район со всех 4 сторон сегодня находится в полном бездорожье. Полное бездорожье в любую сторону, - отметали Татьяна Демченко.

На своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала свое обращение по поводу отсутствия медицинского обслуживания к главе Еланецкого поселкового совета и главам депутатских комиссий по вопросам медицины и бюджета.

— Сейчас медработники в ряд сел приезжают всего лишь по несколько раз в месяц, а в некоторых селах люди их вообще не видят. К тому же, на машины скорой медицинской помощи Еланецкой центральной больницы и Еланецкого центра первичной медико-санитарной помощи не предусмотрено топливо для подвоза больных в медицинские учреждения. Люди вынуждены тратить свои деньги для их заправки, - пишет Татьяна Демченко.

Она попросила поселковый совет обеспечить полноценное функционирование ФАПов в селах Водяно-Лорино, Маложеновка, Братолюбовка, Ковалевка, Малодворянка, Малоукраинска и других, путем выделения достаточного финансового ресурса для медицинского обслуживания населения, а также выделить деньги на топливо для машин скорой помощи Еланецкой центральной больницы и Еланецкого центра первичной медико-санитарной помощи для подвоза больных в больницы.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила о том, что на территории Еланецкого района проводится массовая незаконная вырубка лесополос.