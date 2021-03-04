Капитан 2-го ранга Военно-морских сил Украины в запасе Алексей Коваленко рассказал, что Крым был потерян задолго до оккупации 2014 года из-за многолетней российской пропаганды на полуострове.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Алексей Коваленко военнослужащий родом из Крыма. Он рассказал, что в студенческие годы, изучая систему работы средств массовой информации в Крыму, был поражен тому, что на полуострове не было ни одного украиноязычного или проукраинского медиа.

– Конечно, потеря Крыма началась еще в 90-х. Мы помним конфликт с островом Змеиный и Тузла, которые наш «братский народ» пытались сделать полуостровом. Делалось это для того, чтобы забрать у Украины Керченскую протоку и кусок территории. Всегда было бешеное информационное влияние на население. Когда я учился в Национальном университете обороны Украины, по дисциплине «информационно-психологические операции» получил задание провести анализ СМИ в Севастополе. Я был поражен, что не было ни одного украиноязычного СМИ. Даже представительство «Первого Национального» занималось открытыми манипуляциями сознания. В 2005 или 2006 году, точно не помню, приезжал представитель российского министерства информационных технологий и вручали ордена местным журналистам «независимых» медиа, - сказал Алексей Коваленко.

При этом на вопрос о том, почему Николаев и другие на юго-востоке не повторили судьбу «Крымской весны», Алексей Коваленко отметил, что население не поддалось российской пропаганде. При этом он считает, что жители южной Украины не были настолько уязвимы к разнообразным информационным вбросам и фейкам.

– Мы с военными коллегами внимательно следили за ситуацией в Николаеве, Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепре. Скажу честно, были приятно впечатлении преобладанию проукраинских настроений в городах и регионах. Даже многочисленные провокации со стороны противника, как видим, не сумели поразить украинскую позицию. По Крыму надо говорить откровенно: 2014 год – это уже острая фаза его оккупации, предпосылки которой достигают десятилетней давности, - добавил он.

Напомним, 28 февраля украинские активисты с административной границы Херсонской области запустили в сторону аннексированного Крыма флаг Украины с посланиями для крымчан.

