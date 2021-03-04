Италия заблокировала поставку из Евросоюза вакцины AstraZeneca от коронавируса. Решенение не было принято в рамках механизма по авторизации вывоза вакцин из ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

Евросоюз готовился отправить в Австралию 250 тысяч доз вакцины, но Италия заблокировала такую поставку и это первый подобный случай с момента утверждения механизма. Еврокомиссия не стала обжаловать такое решение одной из стран-членов ЕС.

Напомним, что регулятор лекарственных средств Евросоюза объявил о рассмотрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V», что рассматривается как проявление доверия к препарату, который могут принять на территории стран блока после того, как его самостоятельно одобрила Венгрия.



