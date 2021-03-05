Италия заблокировала экспорт британско-шведской вакцины AstraZeneca в Австралию, впервые воспользовавшись новым механизмом экспортного контроля ЕС, введенным в конце января.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Правительство в Риме отклонило заявку на экспорт 250 тысяч вакцин против COVID-19 в Австралию. Новый глава правительства Марио Драги сообщил о таком намерении Брюсселю во время видеосаммита глав государств и правительств ЕС в конце прошлой недели. Еврокомиссия в принципе имеет право заблокировать подобное решение, но не сделала этого.

Причиной «раздражения в ЕС» является то, что, с точки зрения Еврокомиссии и государств-членов, компания AstraZeneca поставляет в ЕС намного меньше вакцин, чем обещала, тогда как другие страны, такие как Великобритания, получают гораздо больше.

ЕК ввела механизм экспортного контроля, обязывающий производителей вакцин осуществлять поставки из ЕС в третьи страны в случае одобрения компетентными национальными органами. Лишь некоторые страны-партнеры ЕС, такие как Норвегия, Швейцария, Израиль и Украина, а также ряд развивающихся стран, освобождаются от этого требования, отмечается в статье. Великобритания или Австралия к ним не относятся.

С конца января было совершено более 120 экспортных операций в почти 30 третьих стран. По словам инсайдеров, AstraZeneca отправила миллионы доз вакцин из ЕС только в Великобританию до того, как механизм вступил в силу.

Как сообщалось, немецкая комиссия по вакцинации одобрила использование прививки от коронавируса AstraZeneca для лиц старше 65 лет, однако рекомендовала продлить период между получением первой и второй дозы вакцины.