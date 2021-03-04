Немецкая комиссия по вакцинации одобрила использование прививки от коронавируса AstraZeneca для лиц старше 65 лет, однако рекомендовала продлить период между получением первой и второй дозы вакцины.
Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения Германии Йенс Спан отметил, что это станет «хорошею новостью для пожилых людей, ожидающих вакцины»
— В ближайшее время мы выпустим постановление, реализующее обе рекомендации, — добавил Йенс Спан.
Люди, выздоровевшие от COVID-19, должны получить разовую дозу прививки AstraZeneca через шесть месяцев после постановки диагноза, говорится в заявлении Комиссии по вакцинации, опубликованном через Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.
В начале Германия сначала отказалась разрешить вакцину AstraZeneca для лиц старше 65 лет, заявив, что клинических испытаний, подтверждающих ее эффективность, недостаточно.
Напомним, городские власти столицы Австрии приняли решение применять вакцину AstraZeneca в отдельных случаях и для прививки людей старше 65 лет из группы риска.
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Немецкая комиссия по вакцинации одобрила использование прививки от коронавируса AstraZeneca для лиц старше 65 лет, однако рекомендовала продлить период между получением первой и второй дозы вакцины.
Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения Германии Йенс Спан отметил, что это станет «хорошею новостью для пожилых людей, ожидающих вакцины»
— В ближайшее время мы выпустим постановление, реализующее обе рекомендации, — добавил Йенс Спан.
Люди, выздоровевшие от COVID-19, должны получить разовую дозу прививки AstraZeneca через шесть месяцев после постановки диагноза, говорится в заявлении Комиссии по вакцинации, опубликованном через Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.
В начале Германия сначала отказалась разрешить вакцину AstraZeneca для лиц старше 65 лет, заявив, что клинических испытаний, подтверждающих ее эффективность, недостаточно.
Напомним, городские власти столицы Австрии приняли решение применять вакцину AstraZeneca в отдельных случаях и для прививки людей старше 65 лет из группы риска.