Немецкая комиссия по вакцинации одобрила использование прививки от коронавируса AstraZeneca для лиц старше 65 лет, однако рекомендовала продлить период между получением первой и второй дозы вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан отметил, что это станет «хорошею новостью для пожилых людей, ожидающих вакцины»

— В ближайшее время мы выпустим постановление, реализующее обе рекомендации, — добавил Йенс Спан.

Люди, выздоровевшие от COVID-19, должны получить разовую дозу прививки AstraZeneca через шесть месяцев после постановки диагноза, говорится в заявлении Комиссии по вакцинации, опубликованном через Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

В начале Германия сначала отказалась разрешить вакцину AstraZeneca для лиц старше 65 лет, заявив, что клинических испытаний, подтверждающих ее эффективность, недостаточно.

Напомним, городские власти столицы Австрии приняли решение применять вакцину AstraZeneca в отдельных случаях и для прививки людей старше 65 лет из группы риска.