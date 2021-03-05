Народный депутат Украины Александр Гайду встретился с руководством детской спортивной школы «Олимп», которая готовит будущих олимпийских чемпионов по гребле. Гребной бассейн, в котором в зимнее время могут тренироваться спортсмены школы, нуждается в капитальном ремонте.

Об этом народный депутат написал на своей странице в Facebook.

Народный депутат отметил, что на базе школы «Олимп» тренировались одни из лучших николаевских спортсменов, одержавшие победу не в одном соревновании. Однако, несмотря на старания тренеров и руководства школы, «Олимп» нуждается в срочной реконструкции, поскольку условия, в которых тренируются дети, оставляют желать лучшего.

– Провели очередную встречу с руководством КДЮСШ «Олимп» в Корабельном районе. Это особенная школа – «Олимп» славится известными призерами областных, европейских и мировых кубков и подготовкой к Олимпийским играм. Я приятно удивлен как тренера и ученики отдаются делу, одному из красивейших видов спорта. В гребле есть свои правила, чтобы нормально грести, надо набрать 10 тысяч километров за год. Если же спортсмен преодолел 20 тысяч километров, он может стать чемпионом. Поражает, что победный дух и традиции остаются в школе, а ученики прославляют нашу страну своими победами, но очень грустно смотреть на то, в каких условиях происходит эта самая подготовка, - сообщает Александр Гайду.

При поддержке Николаевского городского совета, а также управления по вопросам физической культуры и спорта в 2018– 2020-м годах была отремонтирована часть спортивной школы «Олимп», но вопрос капитального строительства грибного бассейна так и остался открыт. Нардеп подчеркнул, что из-за отсутствия необходимых условий дети не могут полноценно тренироваться в бассейне зимний период. Спортсмены тренируются на тренажёрах для физической подготовки.

– Школа нуждается в капитальном ремонте, в частности, бассейна, раздевалок и санузлов. Если сегодня осуществить этот проект, завтра эта школа может стать базой для подготовки к чемпионатам не только для николаевцев, но и для спортсменов со всей Украины. Проблема понятна и дело не только в финансировании, но и во времени для ее решения. Будем работать! - написал народный депутат.

Напомним, ранее Александр Гайду ознакомился с состоянием двух школ в Корабельном районе Николаева, которые нуждаются в капитальном ремонте.