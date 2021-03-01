Народный депутат Украины Александр Гайду ознакомился с состоянием двух школ в Корабельном районе Николаева, которые нуждаются в капитальном ремонте.

В частности, нардеп посетил школу №1 имени Олега Ольжича и школу №43, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что до этого ремонт в николаевских учебных учреждениях не проводился, потому школы нуждаются в капитальной реконструкции для создания более комфортных условий обучения детей.

– После презентации отремонтированного спортивного зала в школе №20, посетили и ознакомились с общим состоянием и проблемами еще двух николаевских школ в Корабельном районе – №1 имени Олега Ольжича и №43. Образовательные учреждения построены в 70-80 годах и требуют капитального ремонта для комфортного обучения детей, - написал Александр Гайду.

Как отмечает нардеп, проблемы в обоих учреждениях идентичны – необходима замена кровли, отопительной и вентиляционной систем, а также обеспечение качественного освещения и установка новых окон.

– Проблем, с которыми мы ознакомились, действительно много. В основном требуется замена крыши, дверей, окон, вентиляции, системы отопления, а также ремонт потолков и стен. Это не маленькие школы, потому необходима капитальная реконструкция. К примеру, в школе №1 учатся больше 1000 учеников, а в 43-ей – 550,- сообщает народный депутат.

Александр Гайду подчеркнул, что решение подобных проблем, существующих уже не первый год, требуют серьезной системной работы с местной властью.

– Я понимаю, что эти учреждения не исключительные случаи, ведь подобных проблем хватает не только в Николаеве, но и в целом по стране. Однако система нуждается в помощи, а я слышу, вижу и понимаю. Все дети заслуживают достойные условия! Это вопрос не одного года, чтобы проработать его совместно городскими властями. Поэтому нужно постоянно работать для достижения результата, - резюмировал Александр Гайду.

Напомним, ранее народный депутат Александр Гайду презентовал совместный проект капитально отремонтированного спортивного зала в школе №20.