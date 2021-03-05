Депутат от «Европейской Солидарности» Александр Дорошенко во время выступления в Харьковском областном совете 4 марта говорил по-русски и отказался перейти на украинский. Поэтому его исключили из фракции «ЕС».

Об этом сообщает харьковский центр «Европейской Солидарности».

Депутаты от «ЕС» рассмотрели ситуацию с Дорошенко после завершения сессии Харьковского облсовета.

— По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение Закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата, - пояснили в «Европейской Солидарности».

Александр Дорошенко выступал на сессии при рассмотрении вопроса о выполнении программы социально-экономического развития. Коллеги сделали ему замечание и попросили говорить на государственном.

Депутат в ответ заявил, что будет разговаривать «на том языке, на котором чувствует себя лучше и увереннее».

Впоследствии Александр Дорошенко извинился перед общественностью и коллегами по «Европейской Солидарности», а также отметил, что его реакция на замечание «должна была быть другой». Он рассказал, что с трибуны выступал впервые и разволновался.

— Поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском, - отметил он.

Александр Дорошенко также написал, что в быту он русскоязычный, но «это никоим образом не оправдывает этот инцидент». Он обещает, что в дальнейшем публично будет исползовать только украинский язык и будет работать «над расширением украинского пространства на Слобожанщине».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 9 закона «Об украинском языке», депутаты местных советов и чиновники органов местного самоуправления должны владеть государственным языком и применять его во время работы. Каждый из депутатов приносит присягу, в которой обязывается выполнять законы Украины.

Напомним, ранее НикВести писали, что на сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.