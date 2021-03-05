Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Литвы просьбу о выдаче оппозиционерки Светланы Тихановской.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на пресс-службе беларусского ведомства.

Прокуратура заявила о намерении привлечь ее к уголовной ответственности за «преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

Также в прокуратуре заявили, что направили в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Их фамилии не указывают. По данным следствия, они, якобы действуя по предварительному сговору с Тихановской, планировали «захват зданий местных органов управления и назначения своих глав администраций и председателей».

Ранее заместитель министра иностранных дел Литвы заявил, что страна не будет выдавать Беларуси Тихановскую, даже несмотря на просьбы об экстрадиции.

Напомним, оппозиционер Светлана Тихановская считает, что белорусы не будут настаивать на привлечении Александра Лукашенко к ответственности, если он добровольно оставит властные полномочия.