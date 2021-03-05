В Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины.
В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса, пишет РБК-Украина.
Таким образом, одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.
Отмечается, что Италия уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг — введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19. Такое решение также приняли во Франции и Испании.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.
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В Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины.
В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса, пишет РБК-Украина.
Таким образом, одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад.
Отмечается, что Италия уже третья страна ЕС, которая идет на подобный шаг — введение одной дозы вакцины переболевшим COVID-19. Такое решение также приняли во Франции и Испании.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.