В Великобритании спроектируют новые ракетные катера специально для украинских Военно-морских сил.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс, пишет «Новое время».

— Это будут маленькие скоростные корабли, вооруженные пушками и ракетами, которые могут действовать на мелких водах Азовского моря, а также в Черном море, - сказал он.

По словам дипломата, катера будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов.

— На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужно. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании. Но это будут ракеты нового класса, спроектированные специально для Украины британской промышленностью, - уточнил Тим Вудс.

Представитель британского посольства добавил, что в Британии построят первые четыре катера. При этом украинские судостроители будут наблюдать, учиться и тренироваться. Остальные четыре ракетных катера будут строиться в Украине.

Напомним, что Национальная полиция Нидерландов получит шесть новых патрульных катеров, в разработке которых принимала участие Николаевская мультисервисная компания ООО «МГИМО».