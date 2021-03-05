У вакцины от коронавируса компании Moderna выявлены отложенные побочные эффекты.

Об этом пишет TheБабель со ссылкой на сообщение медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

По словам специалистов, у 12 пациентов после первой дозы в диапазоне от 4 до 11 дней появились кожные воспаления и высыпания.

— Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с этими реакциями, которые появились возле места инъекции после полного исчезновения начальных местных и системных симптомов, связанных с вакцинацией. В пяти реакциях были бляшки 3 степени (диаметром ≥10 см), - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в связи с отсутствием противопоказаний для дальнейшей вакцинации эти пациенты получили вторую дозу.

После этого у троих пациентов организм так же отреагировал на вакцину, еще у троих реакция была не такой интенсивной, как на начальную дозу.

Напомним, что Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смертях после прививок.