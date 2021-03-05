Три кислородные концентраторы от пятого президента Украины и лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко получит Черновицкая городская больница №1.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

В частности, Петр Порошенко напомнил, что 27 февраля в этом медучреждении произошел пожар, погибли двое пациентов. Больница оказывает помощь больным коронавирусом.

— Сегодня мы в центральном офисе «Европейской Солидарности» отгружаем концентраторы в Черниговскую городскую больницу №1. 27 февраля в Черновцах случилась большая беда. Вспыхнул пожар в больнице №1, где, в частности, лечат больные коронавирусом. Два человека погибли в результате пожара, сгорело медицинское оборудование, пациентов пришлось эвакуировать. Хочу принести искренние соболезнования семьям погибших. Очень благодарен, что наша партийная организация в Черновцах вышла с инициативой сбора средств для больницы через 40 минут после сообщения о пожаре и о том, что люди остались без кислорода. «Европейская Солидарность» объединяет людей, неравнодушных к чужому горю. Спасибо всем, кто присоединился, - сообщил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» отметил, что заболеваемость уже превышает 10 тысяч случаев в сутки, а количество госпитализаций в течение суток составляет несколько тысяч.

— Во многих областях мест в больницах нет. Люди лежат в коридорах без кислорода, и ситуация является критической. Конечно, мы не можем остаться в стороне. На прошлой неделе мы привезли кислородные концентраторы в Яремче и Надворную, а сегодня они отправляются и в Черновцы. Главное — это держать сердце открытым к чужой боли и проблемам. Ведь на самом деле эти проблемы не чужды, это — наши проблемы. Благотворительность не может решить все вопросы, но с 2014 года мы не изменились. И в 2021 люди объединяются и спасают жизни ближним. А если нашими стараниями спасены жизни — это большое дело, - отмечает Петр Порошенко.

Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что их политсила требует вынести вопрос вакцинации от коронавируса на рассмотрение внеочередного заседания СНБО.