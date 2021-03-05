По состоянию на 10:00 5 марта в Николаевской области зарегистрировано 209 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице в Facebook Николаевской ОГА.

Из всех 43148 (+209) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 28852 (+134)

Первомайск - 1420;

Южноукраинск - 1418;

Вознесенск - 1043 (+3)

Очаков - 765 (1);

Арбузинский район - 491 (+1)

Баштанский район - 604;

Березанский район - 541 (+2)

Братский район - 368 (1);

Березнеговатский район - 270;

Веселиновский район - 404 (+4)

Витовский район - 1592 (7);

Вознесенский район - 380 (+17)

Врадиевский район - 327 (+3)

Еланецкий район - 189;

Доманевский район - 481 (+34)

Казанковский район - 459;

Кривоозерский район - 289;

Николаевский район - 605 (+2)

Новобугский район - 384;

Новоодесский район - 942;

Очаковский район - 363;

Первомайский район - 500;

Снигиревский район - 461.

Заболевание COVID-19 установлен в 1761 (8) работника учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 654, всего выздоровели - 37564. Умерло всего от последствий COVID-19 - 804, за сутки - 3.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.