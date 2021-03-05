По состоянию на 10:00 5 марта в Николаевской области зарегистрировано 209 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице в Facebook Николаевской ОГА.
Из всех 43148 (+209) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1761 (8) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 654, всего выздоровели - 37564. Умерло всего от последствий COVID-19 - 804, за сутки - 3.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 5 марта в Николаевской области зарегистрировано 209 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице в Facebook Николаевской ОГА.
Из всех 43148 (+209) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1761 (8) работника учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 654, всего выздоровели - 37564. Умерло всего от последствий COVID-19 - 804, за сутки - 3.
Напомним, за прошедшие сутки, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области.