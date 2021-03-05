В Молдову 4 марта прибыла первая партия вакцин, полученных через платформу COVAX.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker.

Страна получила 14 400 доз вакцины британско-шведского производителя AstraZeneca. Самолет в аэропорту Кишинева встречали президент Майя Санду, посол ЕС, представители ВОЗ, ЮНИСЕФ и ООН.

Санду отметила, что Молдова стала первой страной в Европе, получившей вакцины через COVAX, и поблагодарила международных партнеров за содействие.

По официальной информации, в целом Молдова должна бесплатно получить через платформу COVAX около 156 000 доз вакцины AstraZeneca и 24 500 доз Pfizer/BioNTech.

Кроме того, в правительстве Молдовы рассчитывают получить некоторое количество вакцины от стран-партнеров в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, в Молдове во вторник, 2 марта, начался процесс вакцинации от коронавируса. За первые два месяца в стране планируют привить 70 тысяч медицинских и социальных работников.