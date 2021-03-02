В Молдове во вторник, 2 марта, начался процесс вакцинации от коронавируса. За первые два месяца в стране планируют привить 70 тысяч медицинских и социальных работников.

Об этом сообщает Newsmaker.

Первыми вакцину получат сотрудники Республиканской клинической больницы в Кишиневе.

В целом вакцинация в Молдове пройдет в три этапа. На первом вакцины получат 70 тысяч медработников и работников соцслужб. Второй этап продлится четыре месяца, за которые прививку сделают около 733 тысячам человек старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, педагогам, правоохранителям, военным и работникам тюрем. На последнем этапе будут вакцинировать остальное население.

Вакцинация проводится препаратом AstraZeneca.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса из-за ее низкого качества. Также он заявил о новом штамме коронавируса на Прикарпатье и коррупции в системе медзакупок.