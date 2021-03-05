Россия пыталась очернить репутацию Литвы, присылая в страну человека, похожего на бизнесмена Евгения Пригожина, называемого «поваром Путина».

Об этом сообщает Insider со ссылкой на отчет Департамента госбезопасности Литвы.

Литовая разведка располагает информацией, что в начале прошлого года страну посещал двойник Евгения Пригожина, в паспорте было указано его имя, совпала даже дата рождения бизнесмена – 1 июня 1961 года, внешне он напоминал одиозного персонажа, однако не являлся им.

Как уточнил директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, этим Россия провоцировала на опрометчивые действия литовских разведчиков и привлекала внимание медиа.

— Первое — протестировать наш собственный контроль на границе, второе — попытаться привлечь внимание СМИ, — сказал Далюс Яунишкис, выступая с отчетом в парламенте страны.

По его словам, при проверке на границе было установлено, что в Литву прибыл не сам Пригожин.

— Некоторые цифры просто не совпали, и этот человек попал в Литву автоматически, не вызвав подозрений. Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке, — сказал глава Департамента госбезопасности Литвы .

По его словам, впервые двойник Пригожина прибыл в Вильнюс из России регулярным рейсом 13 февраля 2020 года. Из аэропорта он отправился к зданию Министерства транспорта и коммуникаций, где сфотографировался, после чего вернулся в аэропорт и вылетел обратно в Россию. 26 февраля 2020 года этот человек прибыл в Литву во второй раз. Он сфотографировался у зданий парламента, Литовского национального музея, Великокняжеского дворца, а 27 февраля отбыл поездом в Беларусь, хотя у него был обратный авиабилет.

По мнению литовской разведки, целью этой провокации могли быть попытки найти бреши в пограничном контроле Шенгенского пространства, создание недоверия у литовского общества, государств НАТО и ЕС к литовской власти, а также попытка выставить Вильнюс как ненадежного партнера, ведущего двойную игру.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.