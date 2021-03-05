В Китае утвердили план строительства дорог и туннеля к Тайваню, достижение целей предусмотрено до 2035 года.

Анализ представленного плана опубликовало Nikkei.asia.

В рамках плана на 2035 год встроен большой проект, связанный непосредственно с Тайванем: высокоскоростная железная дорога и автомагистраль, проходящая из Китая в Тайвань.

Национальный комплексный план развития транспортной сети, выпущенный совместно Коммунистической партией Китая и правительством Китая, показывает, что дорога пройдет под Тайваньским проливом до столицы Тайваня — Тайбэя.

Министр транспорта Китая Ли Сяопэн появился на пресс-конференции 1 марта, чтобы рассказать о схеме изменений , у него была с собой карта высокоскоростной железной дороги и других сетей, строительство которых планируется завершить в течение следующих 15 лет, одна из дорог протянулась до Тайваня.

Издание отмечает, что включение строительства туннеля в план на 15 лет ознаменовывает то, что генсек Си Цзиньпин готовится остаться у власти больше положенного десятка лет.

Напомним, что Китай отказывается призывать субъектность Тайваня на политической карте и считает остров своей территорией.

Ранее НикВести сообщали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен считает Китай главной проблемой и угрозой для Соединенных Штатов. Также угрозы исходят от России, Ирана и Северной Кореи, но КНР — это особый случай.