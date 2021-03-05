Министерство иностранных дел и ассоциация «IT Ukraine» запускают проект «IT Export Boost», в рамках которого при привлечении украинских посольств и консульств, будут продвигать IТ-услуги украинских компаний за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Экономическая правда.

Отмечается, что сейчас речь идет о 14 странах: США, Великобритании, Израиле, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Индии и еще 7 европейских странах (Швейцарии, Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии).

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дипломатические представительства Украины в этих странах помогут украинским IT-компаниям наладить контакты с потенциальными заказчиками как из государственного, так и частного сектора.

– В 2020 году многие сектора экономики пострадали в результате пандемии, но экспорт IТ-индустрии наоборот вырос на 853 млн дол, то есть более 20%. Доля компьютерных услуг в общем экспорте страны достигла 8,3%, - напомнил Кулеба.

Проект «IT Export Boost» должен предоставить дополнительный импульс не только экспорта, но и привлечения в Украину научно-исследовательских центров международных компаний.

Представители ассоциации, со своей стороны, будут сотрудничать с украинскими дипломатами касательно особенностей IТ-индустрии:

– Украина последовательно закрепляется за рубежом в качестве поставщика не только товаров, но и высокотехнологичных услуг. Поэтому нашим дипломатам важно разбираться в особенностях этого рынка для эффективных переговоров с потенциальными иностранными партнерами и заказчиками услуг украинских компаний, - отметил Кулеба

Он также добавил, что «как только позволят карантин», МИД планирует организовать ряд торговых миссий украинских IТ-компаний в указанные страны.

Напомним, 28 января VoxUkraine при поддержке НикВести провел онлайн-дискуссию, посвященную рынку труда в Николаеве и тому, как него влияет IT-сообщество.