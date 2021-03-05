Национальному лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд в Россию и оккупированный ею Крым до 2034 года.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на материалы уголовного дела против Мустафы Джемилева на заседании подконтрольного России суда в Армянске.

Как следует из ответа управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом российской ФСБ, запрет на въезд был принят 5 марта 2019 года сроком на 15 лет - до 5 марта 2034 года.

Россия запретила Джемилеву въезд в Крым после аннексии полуострова в 2014 году, но срок действия того запрета истек еще 19 апреля 2019 года.

В Армянске проходят судебные заседания по делу против Джемилева, которое в отношении него российские следователи возбудили в прошлом году.

В частности, Управление Следкома России в Крыму 13 апреля 2020 года выдвинуло Джемилеву обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса: «пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которым в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 322 УК России); небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (статьи 224 УК Украины); незаконное приобретение и хранение боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК России)».

Мустафа Джемилев сообщил, что намерен «доказать абсурдность обвинений российской стороны» в Европейском суде по правам человека в уголовных делах, возбужденных против него в оккупированном Крыму.

Напомним, капитан 2-го ранга Военно-морских сил Украины в запасе Алексей Коваленко рассказал, что Крым был потерян задолго до оккупации 2014 года из-за многолетней российской пропаганды на полуострове.