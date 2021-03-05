Только 24,1% украинцев утверждают, что они будут вакцинироваться от COVID-19, если будет такая возможность. Не будут вакцинироваться 60,2% респондентов, а 15,7% не смогли ответить на вопрос.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.

Напомним, Минздрав планирует завершить основные этапы вакцинации уже в этом году и предоставить доступ к вакцинам всем гражданам, которые изъявят желание вакцинироваться.