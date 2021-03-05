В России суд оштрафовал соцсеть «Одноклассники» на 4 миллионов рублей.
Об этом заявил секретарь мирового суда и представитель прессслужбы «Одноклассников», передает МБХ медиа.
Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №345.
По словам секретаря, речь идет о двух миллионах рублей штрафа «по каждому делу», однако не уточняется, о каких именно идет речь. Отмечается, что это касается неудаленного запрещенного контента. Источник, знакомый с материалами дел, сообщил, то штрафы соцсеть получила за «невыполнение требований о прекращении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января».
В «Одноклассниках» сообщили, что знают о решении суда и собираются его обжаловать.
Напомним, 23 и 31 января в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
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В России суд оштрафовал соцсеть «Одноклассники» на 4 миллионов рублей.
Об этом заявил секретарь мирового суда и представитель прессслужбы «Одноклассников», передает МБХ медиа.
Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №345.
По словам секретаря, речь идет о двух миллионах рублей штрафа «по каждому делу», однако не уточняется, о каких именно идет речь. Отмечается, что это касается неудаленного запрещенного контента. Источник, знакомый с материалами дел, сообщил, то штрафы соцсеть получила за «невыполнение требований о прекращении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января».
В «Одноклассниках» сообщили, что знают о решении суда и собираются его обжаловать.
Напомним, 23 и 31 января в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.