Штаб российского оппозиционера Алексея Навального объявил о завершении акций протеста в Москве. Правозащитники сообщают о более четырех тысячах задержанных — это рекорд за всё правление Владимира Путина.

Об этом пишет TheБабель.

— Мы учли опыт предыдущих акций и в этот раз действовали скоординированно — это дало результат. Мы прошли огромными колоннами по центру города, дошли до самого охраняемого СИЗО Москвы и потребовали освободить Алексея Навального. Уверены, что он нас слышал, - заявили в штабе Алексея Навального.

После завершения шествия в столице сообщили, что все станции метро работают — перед акциями мэрия закрыла 7 станций, расположенных в историческом центре города, для входа и выхода. Поезда следовали мимо этих станций без остановок.

Шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек, продолжалось более четырех с половиной часов. Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» сообщает, что по всей стране задержали 4 027 человек (данные постоянно обновляются). В Москве — более тысячи, среди них — жена оппозиционера Юлия Навальная. Также силовики задержали по меньшей мере 82 журналиста.

Это рекордное количество задержанных за все время правления Владимира Путина. До этого наибольшее количество задержанных фиксировали во время акций протеста против коррупции в июне 2017 года. Тогда на протестах правоохранители задержали почти 1 800 человек.

Стоит отметить, что в ходе предыдущей акции протеста 23 января 2021 года задержали 3 980 человек.

Напомним, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

На митингах силовики задержали по меньшей мере 1 000 человек. Больше всего в Москве (142 человека) и Владивостоке (113 человек).

Кроме этого, в Санкт-Петербурге против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального применили электрошокеры и слезоточивый газ.