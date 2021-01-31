В Санкт-Петербурге против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального применили электрошокеры и слезоточивый газ.

Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Сообщается, что на Сенной площади в Петербурге собрались несколько сотен человек, но ОМОН устраивал набеги на отдельные группы и жестко задерживал по два-три человека, после чего отходил назад. На данный момент известно о не менее 40 задержанных.

Также сообщается, что против протестующих применили электрошокеры и слезоточивый газ. Задерживают в том числе журналистов в жилете прессы.

В Санкт-Петербурге силовики начали применять электрошокеры против протестующих, передает «Северо-Запад. МБХ медиа». Людей жестко задерживают.

На Сенной площади в Петербуре силовики жестко избивают протестующих, применяют электрошокеры и задерживают журналистов в жилете прессы. Видео: Бумага pic.twitter.com/xun7VGfcQd — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Одного из задержанных ударили электрошокером. На видео слышно, как он кричит: «Помогите». Сообщается, что пострадавшему стало плохо.

В Петербурге мужчину ударили электрошокером при задержании. На видео слышно, как он кричит "Помогите". RTVI пишет, что ему стало плохо pic.twitter.com/YLqjg69egY — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Кроме того, при попытке оттеснить силовиков один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на людей. На данный момент на Сенной площади остаются всего несколько десятков людей.

Напомним, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

На митингах силовики задержали по меньшей мере 1 000 человек. Больше всего в Москве (142 человека) и Владивостоке (113 человек).