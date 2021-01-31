В ряде городов России проходят акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Российские власти объявили митинги незаконными, силовики жестко разгоняют и задерживают участников.

По данным правозащитного медиапроект «ОВД-инфо» по состоянию на 16:30 по местному времени (15:30 по киевскому) в России задержали более 2,9 тысячи человек за участие в протестных акциях. Больше всего задержаний было в Москве (789) и в Санкт-Петербурге (467).

В Министерстве внутренних дел России информацию о задержанных пока не публиковали.

Как сообщает «Новая газета», в Москве протестующие организовали шествие в СИЗО, где находится Алексей Навальный. Однако силовики на подходе в следственный изолятор установили полицейские кордоны. Участников шествия разогнали, некоторых, по данным журналистов, задерживали уже в соседних дворах и домах.

По данным правоохранителей, всего на митинг в Москве вышло около 2 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге силовики применяли против участников митинга слезоточивый газ, после чего зачистили Сенную площадь. Журналисты сообщают о жестоких задержаниях: некоторых протестующих били дубинками, силовики применяли электрошокеры. Несколько станций метро в городе закрыли из-за «обнаружения неизвестного предмета».

Напомним, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

На митингах силовики задержали по меньшей мере 1 000 человек. Больше всего в Москве (142 человека) и Владивостоке (113 человек).

Кроме этого, в Санкт-Петербурге против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального применили электрошокеры и слезоточивый газ.

Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали в Москве, где проходит акция в его поддержку.