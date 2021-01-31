Жену российского оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали в Москве, где проходит акция в его поддержку.

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Участники акции в Москве двинулись к СИЗО «Матросская тишина», где находится Навальный. Там их начали задерживать.

Правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» сообщает, что всего на акциях по России задержали 2 тысячи человек. Больше всего — в Москве.

Также известно, что в Петербурге задержали рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) и отвезли в полицейский участок. Исполнитель вышел на акцию в свой тридцать шестой день рождения. Он отметил, что пришел поддержать политических заключенных.

Издание «Фонтанка» сообщает, что в Петербурге полицейский достал табельный пистолет и направил его в толпу на Сенной площади.

Напомним, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

На митингах силовики задержали по меньшей мере 1 000 человек. Больше всего в Москве (142 человека) и Владивостоке (113 человек).

Кроме этого, в Санкт-Петербурге против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального применили электрошокеры и слезоточивый газ.