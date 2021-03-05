В Конституционный суд 5 марта поступило представление 45 народных депутатов о соответствии Основному закону постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом сообщается на сайте суда, пишет Украинская правда.

Авторы ходатайства просят признать неконституционным указанное постановление «в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры его принятия».

Представление подали в основном депутаты фракций «Голос» и «Европейская солидарность».

Нарушение процедуры они видят в неличном голосовании депутатов за назначение Шкарлета.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада минимальным количеством голосов (226) поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении. Шкарлета обвиняют в плагиате в научных трудах, работе на Партию регионов и «крыло» бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Народный депутат «Голоса» Инна Совсун заявила, что за это назначение «проголосовали» некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.

18 января Офис генпрокурора открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.

Впоследствии Железняк заявил, что в Верховной Раде исчезло видео, где якобы был зафиксирован факт кнопкодавства за назначение Шкарлета министром.