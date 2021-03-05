На нижней Набережной Николаева произошли обвалы плит и тротуарной плитки в 6 местах.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
На данный момент все эти аварийные места ограждены специальной лентой, дабы их обходили стороной.
Отметим, что это уже не первый раз, когда на Набережной обваливается плитка.
В июне прошлого года сообщалось, что на Набережной в Николаеве провалилась тротуарная плитка под микроавтобусом Ford.
До этого обвал произошел в мае 2019 года. Тогда вероятной причиной стал сильный ливень.
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
На нижней Набережной Николаева произошли обвалы плит и тротуарной плитки в 6 местах.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
На данный момент все эти аварийные места ограждены специальной лентой, дабы их обходили стороной.
Отметим, что это уже не первый раз, когда на Набережной обваливается плитка.
В июне прошлого года сообщалось, что на Набережной в Николаеве провалилась тротуарная плитка под микроавтобусом Ford.
До этого обвал произошел в мае 2019 года. Тогда вероятной причиной стал сильный ливень.