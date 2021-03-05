В Сумах для школьников 1—11 классов сделали бесплатным проезд в общественном транспорте (автобусы и троллейбусы).

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Льготный проезд начинает действовать с 5 марта. Право бесплатного проезда действует при наличии ученического билета. Всего в Сумах, по данным Управления образования и науки, около 30 тысяч школьников.

— Сегодня исполком принял важнейшая решения для общества, и оно будет действовать на постоянной основе. Это хороший подарок детям и их родителям, ведь позволит уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет сумчан, - заявил мэр города Александр Лысенко.



Напомним, что в 2021 году для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.