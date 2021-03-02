В 2021 году для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.

Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Помимо Николаева новый транспорт — автобусы, троллейбусы, вагоны метро и трамваи — получат еще 10 городов Украины.

— Начинаем весну 2021 года с нового общественного транспорта в украинских городах, - отметил Владислав Криклий.

Ивано-Франковск - 9 дуобусов;

Запорожье - 26 электробусов и 20 автобусов;

Киев - 20 трамваев, 100 автобусов и 1 кабина фуникулера;

Луцк - 29 троллейбусов;

Львов - 10 трамваев;

Одесса - 14 трамваев;

Сумы - 19 троллейбусов;

Тернополь - 10 автобусов;

Харьков - 35 вагонов метро и 49 троллейбусов;

Чернигов - 40 троллейбусов.

— Над этим работаем вместе с ЕИБ в рамках общего проекта «Городской общественный транспорт Украины». Подобные изменения ожидают 20 украинских городов, ведь параллельно с этим мы начинаем внедрять вторую фазу проекта «Городской общественный транспорт Украины II». И на этот раз исключительно экологического общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена, электробусов, - написал Владислав Криклий.

Напомним, в Николаеве водители маршруток самовольно установили плату за проезд 8 гривен вместо 6.

В конце декабря 2020 года министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.