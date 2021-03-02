В 2021 году для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.
Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Помимо Николаева новый транспорт — автобусы, троллейбусы, вагоны метро и трамваи — получат еще 10 городов Украины.
— Начинаем весну 2021 года с нового общественного транспорта в украинских городах, - отметил Владислав Криклий.
— Над этим работаем вместе с ЕИБ в рамках общего проекта «Городской общественный транспорт Украины». Подобные изменения ожидают 20 украинских городов, ведь параллельно с этим мы начинаем внедрять вторую фазу проекта «Городской общественный транспорт Украины II». И на этот раз исключительно экологического общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена, электробусов, - написал Владислав Криклий.
Напомним, в Николаеве водители маршруток самовольно установили плату за проезд 8 гривен вместо 6.
В конце декабря 2020 года министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.
В 2021 году для Николаева будут приобретены 40 новых автобусов в рамках сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком.
Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Помимо Николаева новый транспорт — автобусы, троллейбусы, вагоны метро и трамваи — получат еще 10 городов Украины.
— Начинаем весну 2021 года с нового общественного транспорта в украинских городах, - отметил Владислав Криклий.
— Над этим работаем вместе с ЕИБ в рамках общего проекта «Городской общественный транспорт Украины». Подобные изменения ожидают 20 украинских городов, ведь параллельно с этим мы начинаем внедрять вторую фазу проекта «Городской общественный транспорт Украины II». И на этот раз исключительно экологического общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена, электробусов, - написал Владислав Криклий.
Напомним, в Николаеве водители маршруток самовольно установили плату за проезд 8 гривен вместо 6.
В конце декабря 2020 года министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.