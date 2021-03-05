Швейцария 5 марта обнародовала план на 1 миллиард швейцарских франков (1,08 миллиарда долларов США) на бесплатное тестирование на коронавирус всего населения в рамках мер по выходу страны из карантинных ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина.

Согласно предложениям правительства, каждому человеку будет предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты, заявило правительство. Предполагается, что все тесты в аптеках и центрах тестирования будут бесплатными.

Отмечается, что образцы слюны будут собирать для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек. Работники компаний, где будут проводить частые тестирования, могут быть освобождены от карантинных требований.

По подсчетам правительства, такая широкая схема тестирования будет стоить в этом году более 1 миллиарда франков.

Окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.

— Для того, чтобы прервать цепи заражения, необходимо иметь возможность быстро установить, кто с вирусом. Поэтому тестирование является центральным компонентом борьбы с пандемией, - говорится в сообщении швейцарских властей.

Швейцария постепенно выходит из локдауна. Уже открылись магазины, музеи и библиотеки, а на этой неделе восстанавливаются спортивные и культурные мероприятия для молодежи.

Школы и подъемники на зимних курортах работают, но рестораны и культурные центры остаются закрытыми.

Следующий этап ослабления карантина запланирован на 22 марта, если это позволит эпидемиологическая ситуация, заявил правительство. 19 марта оно решит свои дальнейшие шаги.

За все время пандемии в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне умер от COVID-19 9331 человек, 562290 случаев подтверждено.

В полдень прозвучали церковные колокола, и люди минутой молчания почтили годовщину первой смерти в стране от COVID-19.

Напомним, что в Николаевской области за прошедшие сутки, 4 марта, прививку от коронавируса получили 210 медработников.