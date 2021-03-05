В Николаевской области за прошедшие сутки, 4 марта, прививку от коронавируса получили 210 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
При этом всего с начала кампании в регионе проведения 710 прививок от коронавируса.
— За минувшие сутки на Николаевщине прививки от коронавируса получили 210 медицинских работников. Всего с начала кампании в области проведения 710 прививок, - сказано в сообщении.
Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.
При этом, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.
Кроме этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Николаевской области за прошедшие сутки, 4 марта, прививку от коронавируса получили 210 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.
При этом всего с начала кампании в регионе проведения 710 прививок от коронавируса.
— За минувшие сутки на Николаевщине прививки от коронавируса получили 210 медицинских работников. Всего с начала кампании в области проведения 710 прививок, - сказано в сообщении.
Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.
При этом, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.
Кроме этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.