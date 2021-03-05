В Николаевской области за прошедшие сутки, 4 марта, прививку от коронавируса получили 210 медработников.

Об этом сообщается на странице Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

При этом всего с начала кампании в регионе проведения 710 прививок от коронавируса.

— За минувшие сутки на Николаевщине прививки от коронавируса получили 210 медицинских работников. Всего с начала кампании в области проведения 710 прививок, - сказано в сообщении.

Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.

При этом, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Кроме этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.