Чехия просит Германию, Польшу и Швейцарию помочь с размещением пациентов с коронавирусом из-за перегруженности больниц.
Как сообщили в Минздраве Чехии, большое количество новых пациентов продолжает увеличивать нагрузку на систему здравоохранения, пишет «Новое время».
— Больницы в некоторых регионах уже исчерпали свои возможности и больше не могут предоставлять пациентам адекватный уход или принимать новых пациентов самостоятельно, - отметили там.
Накануне Минздрав приказал приостановить оказание неотложной помощи, а также интенсивно использовал Национальный диспетчер стационарной помощи для перевозки пациентов между регионами.
С начала пандемии в Чехии подтвердили более миллиона случаев коронавируса, более 20 тысяч — летальные.
Ранее сообщалось, что в Чехии начинают действовать новые правила, касающиеся въезда иностранцев в страну.
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Чехия просит Германию, Польшу и Швейцарию помочь с размещением пациентов с коронавирусом из-за перегруженности больниц.
Как сообщили в Минздраве Чехии, большое количество новых пациентов продолжает увеличивать нагрузку на систему здравоохранения, пишет «Новое время».
— Больницы в некоторых регионах уже исчерпали свои возможности и больше не могут предоставлять пациентам адекватный уход или принимать новых пациентов самостоятельно, - отметили там.
Накануне Минздрав приказал приостановить оказание неотложной помощи, а также интенсивно использовал Национальный диспетчер стационарной помощи для перевозки пациентов между регионами.
С начала пандемии в Чехии подтвердили более миллиона случаев коронавируса, более 20 тысяч — летальные.
Ранее сообщалось, что в Чехии начинают действовать новые правила, касающиеся въезда иностранцев в страну.