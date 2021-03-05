Чехия просит Германию, Польшу и Швейцарию помочь с размещением пациентов с коронавирусом из-за перегруженности больниц.

Как сообщили в Минздраве Чехии, большое количество новых пациентов продолжает увеличивать нагрузку на систему здравоохранения, пишет «Новое время».

— Больницы в некоторых регионах уже исчерпали свои возможности и больше не могут предоставлять пациентам адекватный уход или принимать новых пациентов самостоятельно, - отметили там.

Накануне Минздрав приказал приостановить оказание неотложной помощи, а также интенсивно использовал Национальный диспетчер стационарной помощи для перевозки пациентов между регионами.

С начала пандемии в Чехии подтвердили более миллиона случаев коронавируса, более 20 тысяч — летальные.

Ранее сообщалось, что в Чехии начинают действовать новые правила, касающиеся въезда иностранцев в страну.