Журналисты канала «112 Украина», который попал под санкции, заявили о блокировании на платформе YouTube. Журналисты говорят, что YouTube запретил каналу вести трансляции на платформе.
Об этом сообщил другой подсанкционный канал NewsOne.
— Сервис YouTube, не выдержав колоссального давления украинской власти в лице президента Владимира Зеленского, заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», у которого 925 тыс. подписчиков, — говорится в сообщении.
Отметим, сам канал «112 Украина» с платформы YouTube не удален. Однако на нем сейчас отсутствует прямая трансляция. В то же время остаются доступными архивные видео.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
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Журналисты канала «112 Украина», который попал под санкции, заявили о блокировании на платформе YouTube. Журналисты говорят, что YouTube запретил каналу вести трансляции на платформе.
Об этом сообщил другой подсанкционный канал NewsOne.
— Сервис YouTube, не выдержав колоссального давления украинской власти в лице президента Владимира Зеленского, заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», у которого 925 тыс. подписчиков, — говорится в сообщении.
Отметим, сам канал «112 Украина» с платформы YouTube не удален. Однако на нем сейчас отсутствует прямая трансляция. В то же время остаются доступными архивные видео.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.