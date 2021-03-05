Журналисты канала «112 Украина», который попал под санкции, заявили о блокировании на платформе YouTube. Журналисты говорят, что YouTube запретил каналу вести трансляции на платформе.

Об этом сообщил другой подсанкционный канал NewsOne.

— Сервис YouTube, не выдержав колоссального давления украинской власти в лице президента Владимира Зеленского, заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», у которого 925 тыс. подписчиков, — говорится в сообщении.

Отметим, сам канал «112 Украина» с платформы YouTube не удален. Однако на нем сейчас отсутствует прямая трансляция. В то же время остаются доступными архивные видео.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.