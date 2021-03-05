В Израиле с воскресенья, 7 марта переходят к третьему этапу снятия ограничений, которые вводили, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Многие из ограничений ослабят для тех, у кого есть так называемый «зеленый паспорт», который подтверждает, что человек сделал прививку от коронавируса двумя дозами вакцины, и что со дня последнего укола прошла как минимум неделя.

С воскресенья, 7 марта, израильтяне, которые сделали прививки, смогут сидеть в кафе и ресторанах как внутри, так и на веранде заведения. Люди, которые не имеют прививки, по-прежнему не смогут заходить в помещение. Отели также смогут оказывать весь спектр услуг для тех, кто сделал прививку против COVID-19.

Ученики старших классов вернутся к очному обучению в тех городах, где не менее 70% людей старше 50 лет вакцинированы или уже выздоровели.

Порядка 3 тысяч израильтян смогут въезжать на территорию страны в сутки в соответствии с расписанием рейсов, утвержденным в министерстве транспорта и в министерстве здравоохранения. Граждане будут отправлены на домашнюю изоляцию в соответствии с инструкциями Минздрава.

При въезде они также должны будут предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус и пройти тестирование после прибытия в страну, причем это сделать обязаны и переболевшие, и привитые.

С 20 декабря 2020 года Израиль проводит массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Напомним, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство почти одолело пандемию коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации.