В Офисе президента Украины поблагодарили международных партнеров за помощь в борьбе с олигархами после введения Соединенными Штатами Америки санкций против Игоря Коломойского.
Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса главы государства.
— Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, – заявили в ОП.
У Зеленского добавили, что «каждое справедливое решение» в направлении деолигархизации помогает Украине «стать сильным и по-настоящему независимым государством».
— Мы неотступно должны двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США, – добавили в Офисе президента.
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
В Офисе президента Украины поблагодарили международных партнеров за помощь в борьбе с олигархами после введения Соединенными Штатами Америки санкций против Игоря Коломойского.
Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса главы государства.
— Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, – заявили в ОП.
У Зеленского добавили, что «каждое справедливое решение» в направлении деолигархизации помогает Украине «стать сильным и по-настоящему независимым государством».
— Мы неотступно должны двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США, – добавили в Офисе президента.
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.