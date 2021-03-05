В Офисе президента Украины поблагодарили международных партнеров за помощь в борьбе с олигархами после введения Соединенными Штатами Америки санкций против Игоря Коломойского.

Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Офиса главы государства.

— Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи, – заявили в ОП.

У Зеленского добавили, что «каждое справедливое решение» в направлении деолигархизации помогает Украине «стать сильным и по-настоящему независимым государством».

— Мы неотступно должны двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером – США, – добавили в Офисе президента.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.