Украина выступила с призывом к администрации президента США Джо Байдена ввести новый всеобъемлющий санкционный режим против газопровода «Северный поток-2». Также требует усилить участие в урегулировании конфликта на Донбассе.

С таким заявлением выступила заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко на видеоконференции Atlantic Council, пишет РБК-Украина.

Свириденко отметила, что для Украины крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе о будущем Донбасса как в нормандском, так и в «минском" форматах.

— Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима,— заявила Юлия Свириденко, уточнив, что санкции против России должны быть против проекта «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.