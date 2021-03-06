Белорусские силовики нагрянули на съезд Лиги студенческих ассоциаций и задержали несколько десятков участников.

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Мероприятие проходило в Минском бизнес-клубе «Имагуру». Это была учредительная конференция Лиги студенческих ассоциаций. Именно на ее провели рейд силовые ведомства. Издание сообщает что среди участников конференции были два члена основных членов оппозиционного Координационного совета - политолог и общественный деятель Андрей Егоров и политик Виталий Рымашевский — обоих задержали в числе первых.





Также был задержан журналист Артем Лява, который готовил материалы с мероприятия. Вместе с оборудованием его доставили в милицию. Участников конференции вывели из здания, посадили в автозак и увезли.

— Мы не понимаем, когда и чем это закончится. Мы расцениваем произошедшее как проявление силы, не имеющее под собой законных оснований. Это новая волна репрессий, показ масок в офисах, цель которого - запугать и устранить всех активных и свободомыслящих людей, — написала основательница бизнес-клуба «Imaguru» Татьяна Маринич.

На учредительной конференции студенческой Лиги планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, выслушать руководителей местных студенческих организаций.

Напомним, эстонская Служба внешней разведки опубликовала годовой отчет, в котором говорится о росте вероятности нападения российских войск на Украину и страны Балтии через территорию Беларуси.