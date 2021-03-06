В Минске пройдет съезд партии «Союз»,‎ выступающей за усиленную интеграцию Беларуси с РФ. На него прибудут деятели из так называемых «Л/ДНР». В частности, на собрании выступит Александр Казаков, экс-советник террориста Александра Захарченко.

Об этом сообщает канал «Беларусь головного мозга»‎.

В столице Беларуси 6 марта состоится партийная конференция пророссийского формирования. На нее прибудут люди, участвовавшие в аннексии Крыма и развязавшие войну на Донбассе. Так, среди гостей отметились: политтехнолог Александр Казаков, проработавший 4 года советником главы так называемой «ДНР» Александра Захарченко, бывший министр-связи так называемой «ДНР» Виктор Яценко, депутат «Единой России» Дмитрий Белик, участвоваший в подготовке незаконного референдума в Крыму в 2014 году, за что получил официальные награды от властей РФ.

Напомним, белорусские силовики нагрянули на съезд Лиги студенческих ассоциаций и задержали несколько десятков участников.